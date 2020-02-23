В Украине появится единая Федерация киберспорта – Минкульт одобрил

Фото: facebook.com/WePlayEsport

В Минкульте поддерживают создание единой национальной Федерации киберспорта Украины. Об этом заявил замминистра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин на плей-офф турнира WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon в Киеве, передает Укринформ.

"Министерство культуры, молодежи и спорта понимает важность киберспорта и его социальную составляющую. Мы уже общались с большими "игроками" на этом рынке и полностью поддерживаем создание единой национальной Федерации киберспорта Украины", - сказал Шумилин.

Он добавил, что киберспорт может помочь в реабилитации ветеранам АТО/ООС, социализировать людей с инвалидностью, он способствует гендерному равенству.

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