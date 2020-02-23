Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Украине появится единая Федерация киберспорта – Минкульт одобрил

В Украине появится единая Федерация киберспорта – Минкульт одобрил - Фото
Фото: facebook.com/WePlayEsport
23.02.2020, 19:57

В министерстве заявили, что понимают важность киберспорта и его социальную составляющую

В Минкульте поддерживают создание единой национальной Федерации киберспорта Украины. Об этом заявил замминистра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин на плей-офф турнира WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon в Киеве, передает Укринформ.

"Министерство культуры, молодежи и спорта понимает важность киберспорта и его социальную составляющую. Мы уже общались с большими "игроками" на этом рынке и полностью поддерживаем создание единой национальной Федерации киберспорта Украины", - сказал Шумилин.

Он добавил, что киберспорт может помочь в реабилитации ветеранам АТО/ООС, социализировать людей с инвалидностью, он способствует гендерному равенству.

Читайте также: Киберспорт: самое массовое зрелище XXI века, и украинцы - в лидерах

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
киберспорт
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 