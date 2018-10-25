Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.10.2018, 09:27

Ветеран АТО завоевал серебро на Играх непокоренных - фото

Ветеран АТО завоевал серебро на Играх непокоренных - фото - Фото
Юрий Дмитренко (фото - Facebook/InvictusGamesTeamUkraine)

Юрий Дмитренко занял второе место по метанию диска

Реклама
Реклама

Украинский спортсмен и ветеран АТО Юрий Дмитренко завоевал серебренную медаль по метанию диска на Играх непокоренных в австралийском Сиднее. Об этом говорится на странице украинской сборной в Facebook.

"Утро начинается с серебра Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover! Поздравляем Юрия Дмитренко! Второе место по метанию диска и общий результат - 36,65", - сказано в сообщении. 

Юрий Дмитренко - ветеран АТО, участвовал в боях в Донецкой и Луганской областях в 2014-2016 годах.

Вчера, 24 октября, министр обороны Степан Полторак присвоил ему воинское звание лейтенанта.

23 октября Александр Гавриленко завоевал для украинской сборной на Играх непокоренных в Сиднее третью золотую медаль - в пауэрлифтинге в среднем весе. А вчера, 24 октяюря, ветеран АТО Евгений Олексенко завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: серебряная медаль, серебро, Сидней, игры непокоренных, юрий дмитренко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Для украинцев опасны поездки в Беларусь - глава МИД
Политика Для украинцев опасны поездки в Беларусь - глава МИД
ОБСЕ заметила готовый к бою ЗРК "Оса" возле границы с РФ - видео
Происшествия ОБСЕ заметила готовый к бою ЗРК "Оса" возле границы с РФ - видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 