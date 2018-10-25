Ветеран АТО завоевал серебро на Играх непокоренных - фото

Юрий Дмитренко (фото - Facebook/InvictusGamesTeamUkraine)

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Юрий Дмитренко занял второе место по метанию диска

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Украинский спортсмен и ветеран АТО Юрий Дмитренко завоевал серебренную медаль по метанию диска на Играх непокоренных в австралийском Сиднее. Об этом говорится на странице украинской сборной в Facebook.

"Утро начинается с серебра Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover! Поздравляем Юрия Дмитренко! Второе место по метанию диска и общий результат - 36,65", - сказано в сообщении.

Юрий Дмитренко - ветеран АТО, участвовал в боях в Донецкой и Луганской областях в 2014-2016 годах.

Вчера, 24 октября, министр обороны Степан Полторак присвоил ему воинское звание лейтенанта.

23 октября Александр Гавриленко завоевал для украинской сборной на Играх непокоренных в Сиднее третью золотую медаль - в пауэрлифтинге в среднем весе. А вчера, 24 октяюря, ветеран АТО Евгений Олексенко завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу.