Виталий Кличко получил очередное звание от WBC

Виталий Кличко (фото - LIGA.net)

Всемирный боксерский совет (WBC) назвал легендарного украинского боксера, "вечного" чемпиона мира в супертяжелом весе по своей версии Виталия Кличко (45-2, 41 КО) одним из самых доминирующих супертяжеловесов всех времен. Об этом сообщает в Twitter WBC.

На счету Виталия Кличко 10 успешных защит титула WBC, а показатель досрочных побед составляет 87%.

Всего за свою карьеру в профессиональном боксе у Виталия Кличко 45 побед (41 - нокаутом) и два поражения.

По завершении спортивной карьеры Виталий Кличко мог бы просто удалиться от всех дел и жить для собственного удовольствия, пишут в WBC, но он решил продолжить служить своей стране и с 2014 года трудится на посту мэра Киева.

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1 октября 2018 года украинских спортсменов Виталия и Владимира Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса как братьев-чемпионов по боксу, которые на двоих провели наибольшее количество боев.