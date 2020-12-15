Украинский боксер Владимир Кличко войдет в Международный зал боксерской славы. Об этом говорится на сайте International Boxing Hall of Fame.

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Кличко войдет в Зал славы в категории "Современные", вместе с ним в этом классе выбрали еще четверых спортсменов: Флойда Мейвезера и Андре Уорда, а также Лейлу Али и Энн Вулф.

Торжественная церемония запланирована на 10-13 июня 2021 года. Она будет объединена с отмененной из-за пандемии церемонией 2020-го.

Виталий Кличко вошел в Международный зал боксерской славы в 2018 году.

СПРАВКА. Международный зал боксерской славы (International Boxing Hall of Fame, IBHOF) – это зал славы и музей бокса, созданный, чтобы почтить тех, кто внес существенный вклад в этот вид спорта. Расположен в Канастоте, штат Нью-Йорк, США.

Музей был открыт в 1990 году в честь Кармена Базилио и Билли Бакуса, чемпионов мира по боксу, родившихся в Канастоте.

Кандидатов выбирают члены BWAA и историки бокса. Есть пять категорий: современные (мужчины и женщины), старожилы, пионеры (мужчины и женщины), не спортсмены, обозреватели.

Церемония включения в Зал славы проводится ежегодно, в июне.

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Наталия Медведева

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