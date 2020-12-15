Владимир Кличко войдет в Международный зал боксерской славы
15.12.2020, 22:23
Владимир Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Украинский боксер Владимир Кличко войдет в Международный зал боксерской славы. Об этом говорится на сайте International Boxing Hall of Fame.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Кличко войдет в Зал славы в категории "Современные", вместе с ним в этом классе выбрали еще четверых спортсменов: Флойда Мейвезера и Андре Уорда, а также Лейлу Али и Энн Вулф.
Торжественная церемония запланирована на 10-13 июня 2021 года. Она будет объединена с отмененной из-за пандемии церемонией 2020-го.
Виталий Кличко вошел в Международный зал боксерской славы в 2018 году.
СПРАВКА. Международный зал боксерской славы (International Boxing Hall of Fame, IBHOF) – это зал славы и музей бокса, созданный, чтобы почтить тех, кто внес существенный вклад в этот вид спорта. Расположен в Канастоте, штат Нью-Йорк, США.
Музей был открыт в 1990 году в честь Кармена Базилио и Билли Бакуса, чемпионов мира по боксу, родившихся в Канастоте.
Кандидатов выбирают члены BWAA и историки бокса. Есть пять категорий: современные (мужчины и женщины), старожилы, пионеры (мужчины и женщины), не спортсмены, обозреватели.
Церемония включения в Зал славы проводится ежегодно, в июне.
Музей был открыт в 1990 году в честь Кармена Базилио и Билли Бакуса, чемпионов мира по боксу, родившихся в Канастоте.
Кандидатов выбирают члены BWAA и историки бокса. Есть пять категорий: современные (мужчины и женщины), старожилы, пионеры (мужчины и женщины), не спортсмены, обозреватели.
Церемония включения в Зал славы проводится ежегодно, в июне.
Читайте также: Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии