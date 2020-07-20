Впервые в истории. Вручение Золотого мяча в этом году не состоится

Пандемия коронавируса не позволила в этом сезоне обеспечить справедливые условия для выбора лучшего игрока

В этом году журнал France Football впервые в истории не будет вручать приз Золотой мяч – награду лучшему футболисту года. Об этом сообщается на сайте журнала.

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Отмечается, что такое решение принято из-за того, что пандемия коронавируса не позволила в этом сезоне обеспечить справедливые условия для выбора лучшего игрока.

"Это решение не радует нас, но оно кажется наиболее ответственным. Сохранение доверия к награде и ее авторитета означает и обеспечение ее безупречности в течение длительного времени", - сказал главный редактор France Football Паскаль Ферре.

Золотой мяч вручают ежегодно с 1956 и до настоящего времени награждения ни разу не отменяли.

СПРАВКА. Золотой мяч (фр. Ballon d'Or) – ежегодная футбольная награда лучшему футболисту года. Награда была учреждена главным редактором журнала France Football Габриэлем Ано в 1956 году. В 2010 году награды Золотой мяч и Игрок года ФИФА были объединены в Золотой мяч ФИФА. В сентябре 2016 года ФИФА прекратила партнерство с France Football по Золотому мячу. С этого момента награда вновь называется Золотой мяч и вручается журналом France Football. Действующий обладатель награды – Лионель Месси. Награду Золотой мяч больше всего раз, трижды, получали четыре футболиста: Йохан Кройф, Мишель Платини, Марко ван Бастен и Криштиану Роналду. Награду Золотой мяч и Золотой мяч ФИФА больше всего раз, шесть, получал Лионель Месси.

Из-за пандемии все европейские чемпионаты, кроме чемпионата Беларуси, и еврокубки было остановлены. Летом восстановились большинство из них, но матчи проходят при пустых трибунах. Еврокубки доиграют в августе по упрощенной схеме.

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Наталия Медведева

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