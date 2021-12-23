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Вратарь влетел в голову. Украинский футболист потерял сознание в матче Кубка Бельгии

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 12:15
Вратарь влетел в голову. Украинский футболист потерял сознание в матче Кубка Бельгии - Фото
Травма Марьяна Шведа, Мехелен 1 - 3 Эйпен (скриншот видео sporza.be)

Украинский футболист Марьян Швед потерял сознание в матче Кубка Бельгии "Мехелен" 1:3 "Эйпен". Об этом рассказал главный тренер "Мехелена" Ваутер Вранкен, передает пресс-служба бельгийского клуба.

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Швед вышел на замену на 71-й минуте, но уже через четыре минуты получил травму. Украинец прорывался в штрафную площадку, вратарь вышел на перехват и влетел ему в верхнюю часть туловища.

Швед упал на газон и лежал без движения. Его унесли с поля медики на носилках. Видео с инцидентом доступно по ссылке.

"Я думаю, что всех поразила эта ситуация. Швед потерял сознание на поле, он получил удар по голове и ребрам," – прокомментировал инцидент тренер Мехелена.

В пресс-службе клуба отметили, что Швед пришел в сознание и находится в больнице, где проходит обследование. Вранкен же добавил, что его мысли – со Шведом.

  • Марьян Швед является воспитанником львовских "Карпат" и провел за этот клуб первые годы в профессиональном футболе (2014-2015).
  • В 2015-м перешел в испанскую "Севилью", однако не смог закрепиться в основе и в 2017-м вернулся в "Карпаты".
  • В 2019-м перешел в шотландский гранд – "Селтик". В августе 2020-го на правах аренды Швед стал игроком "Мехелена".
  • В июле 2021-го "Мехелен" выкупил Шведа на постоянной основе.

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Марк Сировой
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Марьян Швед футбол травма потеря сознания мехелен кубок бельгии эйпен
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