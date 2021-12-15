Футбол. Шевченко добыл первую победу в Италии как тренер

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко добыл первую победу у руля итальянской "Дженоа".

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Вчера поздно вечером "Дженоа" обыграла "Салернитану" со счетом 1:0 в Кубке Италии. В небогатом на моменты матче единственный гол забил Калеб Экубан на 76-й минуте. Ганский нападающий выиграл борьбу во вратарской и головой замкнул подачу партнера по команде.

После этой победы генуэзская команда вышла в 1/8 финала кубка Италии, где встретится с "Миланом", клубом за который Шевченко провел лучшие годы карьеры игрока.

В чемпионате же Италии, Серии А, у обеих команд дела идут неладно: "Дженоа" занимает 18 место, "Салернитана" – 20-е.

После поединка Шевченко похвалил своих футболистов в Twitter. "Сегодня вечером была хорошая командная победа, которая придаст нам уверенности. Молодцы, ребята", – написал он.

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Марк Сировой

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