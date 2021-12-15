Футбол. Шевченко добыл первую победу в Италии как тренер
Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко добыл первую победу у руля итальянской "Дженоа".
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Вчера поздно вечером "Дженоа" обыграла "Салернитану" со счетом 1:0 в Кубке Италии. В небогатом на моменты матче единственный гол забил Калеб Экубан на 76-й минуте. Ганский нападающий выиграл борьбу во вратарской и головой замкнул подачу партнера по команде.
После этой победы генуэзская команда вышла в 1/8 финала кубка Италии, где встретится с "Миланом", клубом за который Шевченко провел лучшие годы карьеры игрока.
В чемпионате же Италии, Серии А, у обеих команд дела идут неладно: "Дженоа" занимает 18 место, "Салернитана" – 20-е.
После поединка Шевченко похвалил своих футболистов в Twitter. "Сегодня вечером была хорошая командная победа, которая придаст нам уверенности. Молодцы, ребята", – написал он.
- Летом этого года сборная Украины не без везения добилась на Евро-2020 исторического успеха – вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы. Однако после турнира Шевченко сообщил, что его контракт закончился.
- Шевченко заявил, что хотел продлить контракт со сборной Украины. В Украинской ассоциации футбола заявили, что присылали Шевченко предложение о продлении контракта, но тот не ответил.
- 7 ноября Шевченко возглавил "Дженоа". Сборную Украины сейчас тренирует Александр Петраков, он вывел команду в плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 и лишился приставки и. о.
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