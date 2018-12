Все результаты турнира по смешанным единоборствам UFC 232

Сегодня ночью, 30 декабря, в Инглвуде (Калифорния, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC 232. Об этом сообщает Сhampionat.com.

Самым главным событием стал титульный поединок в полутяжелом весе Джона Джонса и Александра Густафссона. Американец сенсационно вернулся в ринг дисквалификации за провал теста на допинг и одержал победу после технического нокаута.

Во втором ожидаемом бою вечера Аманда Нуньес нокаутировала Крис Сайборг Жустину и завоевала титул в женском полулегком весе. Последняя не проигрывала более 13 лет, в Нуньес мало кто верил.

"The goal is to finish this fight, and that's what I'll do. I'll finish this fight." @JonnyBones at the press conference on Thursday #UFC232 pic.twitter.com/oADLr4HxOq

.@Amanda_Leoa is the first female in @UFC history to simultaneously hold two championships. She becomes the third fighter in UFC history overall to do so (McGregor, Cormier). #UFC232 pic.twitter.com/QzeHVU9kLH