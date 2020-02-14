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"Я в норме". Легендарный Пеле опроверг информацию о проблемах

"Я в норме". Легендарный Пеле опроверг информацию о проблемах - Фото
Пеле (Фото: EPA)
14.02.2020, 23:45

Друзья футболиста рассказали, что Пеле ведет активную жизнь, а прошедший январь был особенно загруженным

Легендарный бразильский нападающий Пеле опроверг слова своего сына, который недавно заявил, что кроль футбола в депрессии из-за того, что с трудом выходит из дома. Об этом сообщает BBC.

"Это нормально для моего возраста, – заявил Пеле, которого в последние годы часто можно было видеть в инвалидной коляске. – Я в порядке. Я принимаю свои физические ограничения, но я все еще в строю".

Друзья футболиста рассказали, что он ведет активную жизнь, и этот январь для него был очень загруженным: в его графике были фотосессии, активная благотворительная деятельность и работа над документальным фильмом о собственной футбольной карьере.

"У меня напряженная жизнь, но я не уклоняюсь от выполнения своих обязательств, - сказал Пеле. - У меня бывают разные дни, хорошие и не очень. Это нормально для людей моего возраста. Я не сдаюсь и уверен в собственных силах".

  • 10 февраля сын футболиста Эдсон Шолби Насименту, известный также как Эдиньо, рассказал бразильскому телевидению о том, что его 79-летний отец, трехкратный чемпион мира, очень переживает и стесняется из-за того, что из-за проблем с суставом бедра ему приходится использовать ходунки для ходьбы.
  • Пеле принадлежит мировой рекорд по числу забитых голов: 1281 мяч в 1363 играх за 21 год карьеры. Из них 77 голов (в 91 игре) он забил как нападающий сборной Бразилии.
  • В 2015 году он перенес операцию на простате, а в прошлом году попал в больницу с заболеванием мочевыводящих путей.
  • Пеле, которому в этом году исполнится 80, много лет живет с одной почкой: вторую ему удалили в конце его футбольной карьеры.
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