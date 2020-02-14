"Я в норме". Легендарный Пеле опроверг информацию о проблемах

Пеле (Фото: EPA)

Легендарный бразильский нападающий Пеле опроверг слова своего сына, который недавно заявил, что кроль футбола в депрессии из-за того, что с трудом выходит из дома. Об этом сообщает BBC.

"Это нормально для моего возраста, – заявил Пеле, которого в последние годы часто можно было видеть в инвалидной коляске. – Я в порядке. Я принимаю свои физические ограничения, но я все еще в строю".

Друзья футболиста рассказали, что он ведет активную жизнь, и этот январь для него был очень загруженным: в его графике были фотосессии, активная благотворительная деятельность и работа над документальным фильмом о собственной футбольной карьере.

"У меня напряженная жизнь, но я не уклоняюсь от выполнения своих обязательств, - сказал Пеле. - У меня бывают разные дни, хорошие и не очень. Это нормально для людей моего возраста. Я не сдаюсь и уверен в собственных силах".