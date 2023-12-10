Японский бейсболист подписал самый большой контракт в истории спорта: обошел Месси
Звезда американской бейсбольной лиги МЛБ японец Сёхей Отани в субботу, 9 декабря, договорился о рекордном 10-летнем контракте на сумму $700 млн с клубом "Лос-Анджелес Доджерс".
По общей стоимости это самый большой контракт в истории профессионального спорта, указывает Time. Предыдущий рекорд принадлежал футболисту Лионелю Месси, заработавшему $674 за последние четыре сезона в Барселоне (хотя в пересчете на год зарплата Месси, конечно, больше).
Контракт Отани на 64% больше предыдущего рекорда бейсбола – 12-летнего соглашения Майка Траута с Лос-Анджелес Эйнджелс на сумму $426,5 млн, а его средняя зарплата будет вдвое выше, чем в предыдущем клубе (Лос-Анджелес Эйнджелс, где он провел шесть лет). У шести клубов МЛБ общий бюджет на зарплаты меньше, чем будет зарабатывать Отани за год.
Японца, которому еще нет и 30 лет, уже сейчас называют одним из лучших игроков в истории американского бейсбола. Его дважды признали самым ценным игроком лиги в 2021 и 2023 годах, а в 2022 он занял второе место.
"Об этом уже говорили раньше, но стоит повторить: сравнение Отани с Бэйбом Рутом – медвежья услуга для Отани. Никто не умел так хорошо и подавать, и бить одновременно, как Отани", — пишет Time.
- В 2022 году Криштиану Роналду согласился играть за Аль-Наср с зарплатой в $200 млн в год.