Юлия Джима завоевала первую в сезоне медаль для Украины в Кубке мира по биатлону – видео

Украинская биатлонистка Юлия Джима пришла второй к финишу в гонке-преследовании в итальянском Антхольце, что позволило ей выиграть для Украины первую медаль в рамках Кубка мира по биатлону.

Ее итоговое время - 43 минуты 7 секунд – спортсменка стала единственной, кто не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.

Первое место в гонке заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер (42 минуты 29 секунд), третья - Анаис Шевалье-Буше из Франции (1 час 4 минуты).

Другие спортсменки из Украины Елена Пидгрушная (16 место) и Валентина Семеренко (28 место) до последнего рубежа претендовали на места в топ-десятке, однако допустили промахи в стрельбе с позиции стоя.

По результам заезда Джима и Пидгрушная смогли квалифицироваться в следующую масс-старт гонку.

