Юлия Джима завоевала первую в сезоне медаль для Украины в Кубке мира по биатлону – видео
Украинская биатлонистка Юлия Джима пришла второй к финишу в гонке-преследовании в итальянском Антхольце, что позволило ей выиграть для Украины первую медаль в рамках Кубка мира по биатлону.
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Ее итоговое время - 43 минуты 7 секунд – спортсменка стала единственной, кто не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.
Первое место в гонке заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер (42 минуты 29 секунд), третья - Анаис Шевалье-Буше из Франции (1 час 4 минуты).
Другие спортсменки из Украины Елена Пидгрушная (16 место) и Валентина Семеренко (28 место) до последнего рубежа претендовали на места в топ-десятке, однако допустили промахи в стрельбе с позиции стоя.
По результам заезда Джима и Пидгрушная смогли квалифицироваться в следующую масс-старт гонку.
There is it! Lisa Theresa Hauser wins her first individual World Cup Race in the women's 15km in @biathlonantholz #ANT21— IBU World Cup (@IBU_WC) January 21, 2021
Lisa Theresa Hauser @OESVbiathlon
Yuliia Dzhima @OlympicUA
Anais Chevalier-Bouchet @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/m8K3fjDQov
- 9 июня 2020-го сообщалось, что украинцам вручили золотые медали чемпионата Европы 2015 года по биатлону: награды отдали им из-за допинга у российского биатлониста, команда которого заняла первое место.
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