У биатлонистов РФ нашли допинг. "Золото" у них забрали и отдали украинцам – фото

Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко, Сергей Семенов и Артем Прима получили золотые медали чемпионата Европы 2015 года

Украинцам вручили золотые медали чемпионата Европы 2015 года по биатлону: награды отдали им из-за допинга у российского биатлониста, команда которого заняла первое место. Капитан мужской команды Украины по биатлону Дмитрий Пидручный показал медаль в Instagram.

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"ЧЕ-2015 в Отепяя. Заслуженная золотая медаль, а все потому, что дисквалифицировали РФ", - подписал фото спортсмен.

"Золото" также получили Артем Тищенко, Сергей Семенов и Артем Прима.

Причиной дисквалификации России стал допинг у российских спортсменов.

9 декабря 2019 года Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира за нарушение антидопинговых правил.

14 января глава Олимпийского и Параолимпийского комитета США Сьюзен Лайонс усомнился, что какому-либо российскому атлету удастся доказать свою "чистоту" и под нейтральным флагом выступить на предстоящей Олимпиаде в Токио.

22 января WADA приостановила лицензию антидопинговой лаборатории в Москве.

11 июня бывший глава IAAF признался в суде, что допинг россиян скрывали.

Наталия Софиенко

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