Бывший глава IAAF признался в суде, что допинг россиян скрывали

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Международная федерация легкой атлетики (IAAF) скрывала сведения о положительных допинг-пробах российских спортсменов. Об этом во время судебного слушания заявил бывший президент федерации Ламин Диак, сообщает британское издание The Times.

Диак отметил, что скрыл 23 допинговых инцидента с россиянами накануне Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и московского чемпионата мира-2013.

"Финансовое благополучие IAAF необходимо было сохранить, поэтому я пошел на компромисс", - признался бывший глава.

Он отметил, что россиян не наказали в целях сохранения имиджа России перед чемпионатом мира по легкой атлетике 2013 года в Москве. Он отметил, что скандал также отразился бы на спонсорских контрактах.

Диак с 2009 по 2015 год возглавлял IAAF, которая была переименована в World Athletics в 2019 году. С ноября 2015 года 86-летний сенегалец находится под стражей. Диака обвиняют

в отмывании денег, коррупции и вымогательстве за время работы президентом федерации.

в отмывании денег, коррупции и вымогательстве за время работы президентом федерации. Также перед судом предстанет и сын Диака Папа Массата Диак, который подозревается в коррупции и отмывании денег, связанными с Олимпийскими играми 2016 и 2020 годов.

9 декабря 2019 года Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира за нарушение антидопинговых правил.

14 января глава Олимпийского и Параолимпийского комитета США Сьюзен Лайонс усомнился, что какому-либо российскому атлету удастся доказать свою "чистоту" и под нейтральным флагом выступить на предстоящей Олимпиаде в Токио.

22 января WADA приостановила лицензию антидопинговой лаборатории в Москве.

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