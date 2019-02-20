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20.02.2019, 20:49

Юлия Журавок выиграла "серебро" чемпионата Европы по биатлону

Юлия Журавок выиграла "серебро" чемпионата Европы по биатлону - Фото
Юлия Журавок (фото - facebook.com/olympicua)

Украинка финишировала второй в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами

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Украинка Юлия Журавок стала серебрянной медалисткой в первый соревновательный день чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Раубичах (Беларусь). Об этом сообщает Укринформ.

Журавок с одной штрафной минутой финишировала со вторым результатом в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

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В споре за "серебро" Журавок опередила на 9,2 секунды Ирину Кривко из Беларуси (2 промаха). Победительницей стала шведка Анна Эберг (3), которой Журавок в итоговом протоколе уступила 32,3 секунды.

Валя Семеренко (4 промаха) завершила гонку 11-й, Анастасия Меркушина (5) - 18-й, Ольга Абрамова (5) - 47-й, Вита Семеренко (7) - 51-й. Надежда Белкина не стартовала.

Программу чемпионата Европы 21 февраля продолжат одиночная смешанная и классическая смешанная эстафеты.

Чемпионат Европы продлится до 24 февраля.

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Теги: Юлия Журавок, биатлон, спорт
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