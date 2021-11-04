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"Заря" выиграла у ЦСКА София в матче Лиги конференций

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 22:40
Скриншот с видео

Еврокубковый матч "Зари" и софийского ЦСКА в Лиге конференций закончился со счетом 2:0 в пользу луганчан. Об этом сообщает terrikon.

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"Заря" в результате матча набрала шесть очков.

Голы забили Захеди Шахаб (87 минута) и Аллахьяр Сайядманеш (95).

В предыдущем матче "Заря" минимально обыграла ЦСКА в столице Болгарии. Единственный гол забил Сайядманеш.

На прошлой неделе "Заря" обыграла в Кубке Украины львовский "Рух". В тяжелом 120-минутном поединке оба гола забил Шахаб Захеди. Уже через три дня "Заря" разгромила "Металлист-1925" со счетом 1:6 – голами отметились Александр Гладкий, Аллахьяр Сайядманеш (оба сделали по дублю), Рэймонд Овусу и Ахмед Алибеков.

ЦСКА на прошлой неделе обыграл в кубке Болгарии "Арду" (2:0) и на выходных проиграл "Локомотиву" из Пловдива (1:3).

  • На этой неделе две украинские команды потерпели поражения в Лиге чемпионов. "Динамо" со счетом 0:1 проиграло "Барселоне", а "Шахтер" уступил "Реалу" – 2:1.
Вадим Ребрина
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футбол заря цска лига конференций
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