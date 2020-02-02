Розовые волосы и бородка. Футболист Неймар сменил имидж: фото

Знаменитый форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар произвел фурор среди болельщиков, благодаря своей новой прическе.

Играть матч 22-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" 27-летний нападающий вышел с окрашенными в яркий розовый цвет волосами.

"Я просто играю в футбол", - написал Неймар под фото в новом имидже в Instagram.

Во встрече с "Монпелье" Неймар провел на поле все 90 минут и записал на свой счет голевую передачу. Хозяева разгромили соперника со счетом 5:0.

24 января сообщалось, что глобальные расходы на оплату футбольных трансферов в 2019 году выросли на 5,8% - до рекордных $7,35 млрд (в 2018 году - $6,94 млрд). За прошлый год футбольные клубы по всему миру осуществили 18 042 трансфера (рост на 9,1%), в которых приняли участие 15 463 профессиональных игрока, представляющих 178 стран. При этом 80% всех вложений касаются всего 100 клубов.

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