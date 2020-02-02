Розовые волосы и бородка. Футболист Неймар сменил имидж: фото

Знаменитый форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар произвел фурор среди болельщиков, благодаря своей новой прическе.
Играть матч 22-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" 27-летний нападающий вышел с окрашенными в яркий розовый цвет волосами.
"Я просто играю в футбол", - написал Неймар под фото в новом имидже в Instagram.
Во встрече с "Монпелье" Неймар провел на поле все 90 минут и записал на свой счет голевую передачу. Хозяева разгромили соперника со счетом 5:0.
Читайте также: Футбольные фанаты испытывают опасные уровни стресса - ученые