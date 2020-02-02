Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.02.2020, 14:40

Розовые волосы и бородка. Футболист Неймар сменил имидж: фото

1 / 5
Розовые волосы и бородка. Футболист Неймар сменил имидж: фотоРозовые волосы и бородка. Футболист Неймар сменил имидж: фотоРозовые волосы и бородка. Футболист Неймар сменил имидж: фотоРозовые волосы и бородка. Футболист Неймар сменил имидж: фотоРозовые волосы и бородка. Футболист Неймар сменил имидж: фото
Розовые волосы и бородка. Футболист Неймар сменил имидж: фотоРозовые волосы и бородка. Футболист Неймар сменил имидж: фотоРозовые волосы и бородка. Футболист Неймар сменил имидж: фотоРозовые волосы и бородка. Футболист Неймар сменил имидж: фотоРозовые волосы и бородка. Футболист Неймар сменил имидж: фото
Розовые волосы и бородка. Футболист Неймар сменил имидж: фотоРозовые волосы и бородка. Футболист Неймар сменил имидж: фотоРозовые волосы и бородка. Футболист Неймар сменил имидж: фотоРозовые волосы и бородка. Футболист Неймар сменил имидж: фотоРозовые волосы и бородка. Футболист Неймар сменил имидж: фото

"Я просто играю в футбол", - написал спортсмен в соцсети

Знаменитый форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар произвел фурор среди болельщиков, благодаря своей новой прическе.

Играть матч 22-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" 27-летний нападающий вышел с окрашенными в яркий розовый цвет волосами. 

"Я просто играю в футбол", - написал Неймар под фото в новом имидже в Instagram. 

Во встрече с "Монпелье" Неймар провел на поле все 90 минут и записал на свой счет голевую передачу. Хозяева разгромили соперника со счетом 5:0.

  • 24 января сообщалось, что глобальные расходы на оплату футбольных трансферов в 2019 году выросли на 5,8% - до рекордных $7,35 млрд (в 2018 году - $6,94 млрд). За прошлый год футбольные клубы по всему миру осуществили 18 042 трансфера (рост на 9,1%), в которых приняли участие 15 463 профессиональных игрока, представляющих 178 стран. При этом 80% всех вложений касаются всего 100 клубов.

Читайте также: Футбольные фанаты испытывают опасные уровни стресса - ученые

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, Неймар
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Появились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фото
Появились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фото
Появились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракета
Появились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракета
Крушение Boeing 737. Появилось фото и видео работы спасателей
Крушение Boeing 737. Появилось фото и видео работы спасателей
Материалы по теме
Иран не сможет принимать матчи международного уровня по футболу
Спорт Иран не сможет принимать матчи международного уровня по футболу
Экс-футболист сборной Италии получил 3,5 года тюрьмы
Спорт Экс-футболист сборной Италии получил 3,5 года тюрьмы
Популярное
фото/видео
Розовые волосы и бородка. Футболист Неймар сменил имидж: фото
Розовые волосы и бородка. Футболист Неймар сменил имидж: фото
Бокс. Украинец победил россиянина в бою за пояс WBA: видео
Бокс. Украинец победил россиянина в бою за пояс WBA: видео 13:02
Украинка Ярослава Магучих установила мировой рекорд: видео
Украинка Ярослава Магучих установила мировой рекорд: видео 31.01.20, 23:49
Двое на авто рвались в особняк Трампа, охранники стреляли: видео
Двое на авто рвались в особняк Трампа, охранники стреляли: видео 31.01.20, 22:41
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 