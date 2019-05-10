Англия в ударе: финалистами Лиги Европы стали "Челси" и "Арсенал"

Точно так же, как в Лиге чемпионов главный приз разыграют английские команды "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", в финале Лиги Европы за кубок сразятся их соотечественники "Челси" и "Арсенал". Вчера поздно вечером они обыграли в ответных полуфиналах франкфуртский "Айнтрахт" и испанскую "Валенсию" соответственно.

2 мая "Арсенал" дома убедительно победил "Валенсию" со счетом 3:1, однако это, как показали полуфиналы ЛЧ в нынешнем сезоне, ничего не значило перед ответной игрой. Она, тем не менее, закончилась без чуда: англичане снова победили - 4:2.

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На 11-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Гамейро, но англичане быстро сравняли счет - на 17-й забил Обамеянг. Ляказетт на 50-й вывел их уже вперед. Гамейро опять забил на 58-й, но Обамеянг был сегодня безудержен: два его гола на 69-й и 88-й принесли "Арсеналу" победу.

"Валенсия" - 2:4 - "Арсенал"

Голы: Гамейро, 11 (1:0), Обамейянг, 17 (1:1), Ляказетт, 50 (1:2), Гамейро, 58 (2:2), Обамейянг, 69 (2:3) и 88 (2:4)

Предупреждения: Гарай (38), Гайя (43) — Озил (62)

2 мая на выезде "Челси" сыграл вничью 1:1, и в первом тайме ответной игры выступил также отлично, забив на 28-й минуте (Лофтус-Чик). Но во втором тайме немецкий клуб преобразился и заиграл намного сильнее. На 49-й минуте Йович вышел один на один с вратарем хозяев поля - 1:1. В основное и дополнительное время никто больше не забил - было напряженно и обоюдоостро.

Судьбу путевки в финале решила серия пенальти, и "Айнтрахт" поначалу вел. В итоге Хинтереггер и Пасьенсия промахнулись, а подопечные Маурицио Сарри - нет. Выстраданная победа англичан.

"Челси" - 4:3 по пенальти (1:1 в игровое время) - "Айнтрахт Фр"

Голы: Лофтус-Чик, 28 (1:0), Йович 49, (1:1)

Предупреждения: Ковачич (52), Аспиликуэта (82) — Фалетт (38), Роде (40), Абрахам (90), де Гузман (90)

Финал Лиги Европы с участием "канониров" и "синих" состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку