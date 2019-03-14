"Барса" громит "Лион", "Ливерпуль" отцепляет "Баварию": все голы

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Ранее дальше по турниру прошли "Аякс", "Ман Сити", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Порту", вчера к ним примкнули "Барса" и "Ливерпуль"

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На первом этапе плей-офф в Лиге чемпионов УЕФА закончились все матчи. Каталонская "Барселона" и английский "Ливерпуль" вошли в восьмерку лучших команд Европы, которая вскоре поделится на пары четвертьфинала.

Барселона, "Камп Ноу"
"Барселона" - 5:1 - "Лион"
Голы: Месси, 18 (пенальти) и 78, Коутинью, 31, Пике, 82, Дембеле, 86 - Тусар, 58

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"Барса" в ответном матче 1/8 финала, играя дома, весьма убедительно одолела французский "Лион" - 5:1. Двумя голами отметился Лионель Месси, который также отдал два голевых паса.

Если в первом матче была зафиксирована нулевая ничья, то на этот раз испанская команда устроила натуральную феерию, в 12-й раз кряду попав в четвертьфинал ЛЧ.

Мюнхен, "Альянц Арена"
"Бавария" – 1:3 - "Ливерпуль"
Голы: Матип, 39 (автогол) - Мане, 26 и 84, Ван Дайк, 69

Мюнхенская "Бавария", пару недель назад откатав нулевую ничью на выезде, вчера дома проиграла "Ливерпулю" со счетом 1:3. Начав матч вроде бы вполне эффективно, немецкая команда постепенно "сдулась" до финального свистка.

Впервые за восемь лет мюнхенцы не прошли дальше.

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Жеребьевка матчей 1/4 финала, которые состоятся 9-10 и 16-17 апреля, пройдет завтра.

Финальный матч 1 июня примет арена "Метрополитано" в Мадриде.

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Теги: футбол, видео, Барселона, Ливерпуль, Лига чемпионов
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