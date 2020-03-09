Баскетбол. Украинец устроил потасовку в матче NBA – видео

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Украинец Лень вступил в стычку с Си Джеем МакКоллумом. NBA оштрафовала обоих баскетболистов

Украинский баскетболист Алексей Лень, который выступает за "Сакраменто Кингз" вступил в потасовку с Си Джеем МакКоллумом из "Портленда". Об этом сообщает NBC Sports.

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МакКоллум начал провоцировать украинца, когда тот поставил заслон, и толкнул его. Лень оттолкнул соперника в ответ - и завязалась потасовка. Баскетболистов быстро разняли другие игроки.

NBA оштрафовала Леня на $15 000, его оппонента – на $20 000. "Кингз" одолели "Портленд" со счетом 123 – 111. Украинец результативными действиями не отметился.

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Теги: Алексей Лень, Си Джей МакКоллум, драка, потасовка, nba, сакраменто кингз, сакраменто кингз, портленд
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