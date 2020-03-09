Баскетбол. Украинец устроил потасовку в матче NBA – видео

Украинский баскетболист Алексей Лень, который выступает за "Сакраменто Кингз" вступил в потасовку с Си Джеем МакКоллумом из "Портленда". Об этом сообщает NBC Sports.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

МакКоллум начал провоцировать украинца, когда тот поставил заслон, и толкнул его. Лень оттолкнул соперника в ответ - и завязалась потасовка. Баскетболистов быстро разняли другие игроки.

NBA оштрафовала Леня на $15 000, его оппонента – на $20 000. "Кингз" одолели "Портленд" со счетом 123 – 111. Украинец результативными действиями не отметился.

Смотрите также: Схватка супертяжей. В NHL подрались игроки весом за 100 кг: видео