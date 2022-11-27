Битва грандов на чемпионате мира. Где и когда смотреть онлайн-матч Испания – Германия

Сегодня, 27 ноября, на чемпионате мира в Катаре сыграют сборные Испании и Германии – гранды европейского и мирового футбола.

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Поединок состоится на стадионе "Эль-Байт", неподалеку от Дохи. Онлайн-трансляцию матча Испания – Германия можно посмотреть в 21:00 на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и платформе MEGOGO.

В первом туре команды показали кардинально противоположные результаты. Если Германия сенсационно проиграла Японии (1:2), то Испания разгромила Коста-Рику (7:0).

В последний раз немцы играли с испанцами в Лиге наций в 2020 году. Тогда в первом туре они расписали ничью (1:1), а в последнем Испания разгромила полурезервный состав Германии (6:0).

Букмекеры фаворита сегодняшнего матча не выделяют, хотя и отдают небольшое преимущество "фурии роха". На победу Испании принимают ставки с коэффициентом 2,4. На Германию – 2,9.

В плей-офф ЧМ-2022 уже квалифицировались действующие чемпионы мира – сборная Франции.

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Марко Сировой

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