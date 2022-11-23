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"Не при таком составе". Президент Федерации хоккея также подал заявление на выход из НОК

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 12:33
Георгий Зубко (фото - facebook.com/fhu.com.ua)

Президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко также подал заявление об исключении его из членов Национального олимпийского комитета. Об этом он сообщил в Facebook.

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"Подал заявление на исключение меня из состава членов НОК. Имел бы за честь продолжать представлять интересы развития хоккея в украинском олимпийском движении, однако не при таком составе и не при таких обстоятельствах", – написал Зубко.

Он назвал свое решение "бескомпромиссным" по нескольким причинам. Во-первых, из уважения к тем, кто на фронте "буквально чистит нашу страну от предателей и врагов";

"А второе и, возможно, даже обнадеживающее – наше общество такой прецедент не проглотит. Реванша старых лиц не будет", – считает Зубко.

Президент Федерации хоккея отметил, что НОК нуждается в "прозрачных и честных перевыборах".

"Не при таком составе". Президент Федерации хоккея также подал заявление на выход из НОК
Вадим Ребрина
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георгий зубко НОК федерация хоккея
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