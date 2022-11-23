"Не при таком составе". Президент Федерации хоккея также подал заявление на выход из НОК

Президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко также подал заявление об исключении его из членов Национального олимпийского комитета. Об этом он сообщил в Facebook.

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"Подал заявление на исключение меня из состава членов НОК. Имел бы за честь продолжать представлять интересы развития хоккея в украинском олимпийском движении, однако не при таком составе и не при таких обстоятельствах", – написал Зубко.

Он назвал свое решение "бескомпромиссным" по нескольким причинам. Во-первых, из уважения к тем, кто на фронте "буквально чистит нашу страну от предателей и врагов";

"А второе и, возможно, даже обнадеживающее – наше общество такой прецедент не проглотит. Реванша старых лиц не будет", – считает Зубко.

Президент Федерации хоккея отметил, что НОК нуждается в "прозрачных и честных перевыборах".

Вадим Ребрина

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