Скандал в НОК. Беленюк в знак протеста вышел из комитета, узнав, кто еще туда входит

Депутат Верховной Рады от Слуги народа, олимпийский чемпион Жан Беленюк написал заявление на выход из состава Национального олимпийского комитета. Об этом он сообщил в Facebook после того, как футболист Роман Зозуля опубликовал список "дискредитированных" членов НОК, избранных туда 17 ноября.

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Скандал вокруг НОК начался на прошлой неделе сразу после выборов, где Беленюк претендовал на пост президента, но проиграл министру спорта Вадиму Гутцайту.

Тогда же стало известно, что в состав НОК избрали депутатов Нестора Шуфрича и Григория Суркиса, ранее представлявших в парламенте запрещенную ОПЗЖ.

На следующий день легенда украинского футбола Андрей Шевченко заявил, что не может оставаться в таком составе НОК и выходит оттуда.

После этого Шуфрич и Суркис (а заодно и депутат Андрей Кожемякин) попросили исключить их из состава НОК, и исполком удовлетворил их просьбы.

Но скандал на этом не иссяк.

21 ноября футболист Роман Зозуля опубликовал список членов НОК, которые, по его мнению, дискредитировали себя.

Среди них он назвал мужа Юлии Левочкиной, бывших представителей ОПЗЖ и Партии регионов, а также бывших спортивных функционеров, которые могут быть причастны к коррупции, – всего 22 человека (список здесь).

"Похоже, Шуфрич с Суркисом выполняли лишь функцию громоотвода. И пока общество справедливо возмущалось их фамилиями в списке, новоизбранный президент Вадим Гутцайт завел в НОК прямо-таки "золотую" команду, 80% из которой вообще не имеют никакого отношения к спорту. Разве что спортом считать коррупцию, борьбу за место в списке ОПЗЖ или рэкет в 90-е", – заявил Зозуля.

Беленюк отреагировал на этот список словами: "В таком НОК не могу себе позволить задержаться надолго", и написал заявление на выход.

В четверг, 17 ноября, в НОК Украины прошли выборы нового руководителя организации. Им стал Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта Украины. НОК Украины впервые с 2005 года сменил руководителя, 17 лет занимал эту должность Сергей Бубка.

Первым вице-президентом организации стал государственный секретарь Минмолодежьспорта Алексей Перевезенцев. Вице-президентами – президент Олимпийской академии Украины Мария Булатова, заместитель руководителя Офиса президента Украины, президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров и посол UNITED24, экс-футболист Андрей Шевченко.

Андрій Водяний

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