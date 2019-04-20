Битва козаков. В Запорожье прошел чемпионат по мотоспорту: видео

Сегодня, 20 апреля, в Запорожье прошел чемпионат Украины по кантри-кроссу – "Битва козаков", сообщает Радио Свобода.

Его участники на мотоциклах должны были преодолеть препятствия на специальной трассе, пролегающей через холмистую местность со спусками, затяжными подъемами, скоростными и специально созданным техническими участками.

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Отмечается, что в соревнованиях принимали участие как профессиональные спортсмены, так и аматоры.

Запорожье этот чемпионат принимает впервые.

14 апреля в Софии (Болгария) прошли финалы в отдельных видах на втором этапе Кубка мира этого сезона, украинки выступали с обручами и булавами и завоевали золото.