Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На втором месте — гимнастки из Болгарии, а третьей стала команда Японии

Реклама
Реклама

14 апреля в Софии (Болгария) прошли финалы в отдельных видах на втором этапе Кубка мира этого сезона, украинки выступали с обручами и булавами и завоевали золото. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

Украину в финалах с булавами и лентой представила Влада Никольченко, а сборная команда в групповых упражнениях выступила в финалах с 5 мячами и 3 обручами/4 булавами.

Реклама

На втором месте — гимнастки из Болгарии, а третьей стала команда Японии.

Четвертое место – Италия, пятое – Россия, шестое – Германия, седьмое – Беларусь, восьмое – Ирландия.

Ранее сегодня сообщалось, что сборная Украины завершила чемпионат Европы по спортивной гимнастике с серебром Петра Пахнюка в упражнениях на параллельных брусьях. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: кубок мира, художественная гимнастика
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Гимнастика. Украинки завоевали золото на этапе Кубка мира: видео
Гимнастика. Украинки завоевали золото на этапе Кубка мира: видео
Мадонна анонсировала новый альбом: видео
Мадонна анонсировала новый альбом: видео
Задержан подельник "Гиви": ехал заробитчанином в Киев - видео
Задержан подельник "Гиви": ехал заробитчанином в Киев - видео
Экономика Индекс завтрака: Где быстрее всего можно заработать на еду
Самые интересные новости за 7 дней: выбор Петра Чернышова
Мнение Самые интересные новости за 7 дней: выбор Петра Чернышова
Почему разбился Boeing 737 MAX. Первые результаты расследования
Транспорт Почему разбился Boeing 737 MAX. Первые результаты расследования
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Гимнастика. Украинки завоевали золото на этапе Кубка мира: видео
Гимнастика. Украинки завоевали золото на этапе Кубка мира: видео
Мадонна анонсировала новый альбом: видео
Мадонна анонсировала новый альбом: видео 11:00
Задержан подельник "Гиви": ехал заробитчанином в Киев - видео
Задержан подельник "Гиви": ехал заробитчанином в Киев - видео 09:39
Брюс Уиллис не нужен. SpaceX запустит зонд на таран астероида
Брюс Уиллис не нужен. SpaceX запустит зонд на таран астероида 09:02
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 