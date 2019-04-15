Гимнастика. Украинки завоевали золото на этапе Кубка мира: видео

14 апреля в Софии (Болгария) прошли финалы в отдельных видах на втором этапе Кубка мира этого сезона, украинки выступали с обручами и булавами и завоевали золото. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

Украину в финалах с булавами и лентой представила Влада Никольченко, а сборная команда в групповых упражнениях выступила в финалах с 5 мячами и 3 обручами/4 булавами.

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На втором месте — гимнастки из Болгарии, а третьей стала команда Японии.

Четвертое место – Италия, пятое – Россия, шестое – Германия, седьмое – Беларусь, восьмое – Ирландия.

Ранее сегодня сообщалось, что сборная Украины завершила чемпионат Европы по спортивной гимнастике с серебром Петра Пахнюка в упражнениях на параллельных брусьях.