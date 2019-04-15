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15.04.2019, 07:33

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике: Пахнюк выиграл серебро

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике: Пахнюк выиграл серебро - Фото
Фото: xsport.ua

Украинский гимнаст ранее дважды становился шестым в финале чемпионате Европы в 2015 и 2018 годах

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Сборная Украины завершила чемпионат Европы по спортивной гимнастике с серебром Петра Пахнюка в упражнениях на параллельных брусьях. Об этом сообщает XSport.

"До этого украинец дважды становился шестым в финале ЧЕ в 2015 и 2018 годах, но в Польше сумел подняться на пьедестал. Пахнюк получил оценку 15,333 (6,2 сложность и 9,133 исполнение) и завоевал серебро, уступив Никите Нагорному 0,133 балла", - отмечается в сообщении.

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Олег Верняев, который еще не успел полноценно восстановиться после операций, стал восьмым, а в упражнениях на коне – седьмым (13,200).

Также в финале на отдельных снарядах выступал Игорь Радивилов, но он упал на втором опорном прыжке и не сумел завоевать медаль (14,233 средняя). 13 апреля Радивилов выступал на кольцах, но допустил ошибку и стал восьмым (13,933), а Анастасия Бачинская – седьмая на бревне (11,633).

17 марта 2019 года Игорь Радивилов и Петр Пахнюк завоевали медали на кубке мира, который проходит в Баку и Штутгарте

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Теги: олег верняев, Петр Пахнюк, спортивная гимнастика
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