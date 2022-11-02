Битва за плей-офф. "Шахтер" играет с "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов: где и когда смотреть

Донецкий "Шахтер" и "РБ Лейпциг" 2 ноября сыграют решающий матч за плей-офф Лиги чемпионов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Поединок состоится в Варшаве на стадионе "Легии". Посмотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер – РБ Лейпциг можно в 19:45 на платформах MEGOGO и Volia TV.

"Шахтер" в первом туре группового этапа ЛЧ сенсационно разгромил "РБ Лейпциг" со счетом 1:4. Сейчас обе команды претендуют на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Шахтеру" для этого нужно победить "РБ Лейпциг", немцев – устроит и ничья.

Украинская команда подходит к матчу с кадровыми потерями. Травмированы вингер Александр Зубков и автор дубля в ворота "РБ Лейпциг" Марьян Швед. Близок к возвращению правый защитник Ефим Конопля, отмечал врач "Шахтера".

Букмекеры считают немецкую команду фаворитом сегодняшнего матча. На победу "РБ Лейпциг" принимают ставки с коэффициентом около 1,9. На победу "Шахтера" – 4,5.

Киевское "Динамо" провалило групповой этап Лиги Европы. За пять матчей "бело-синие" набрали лишь одно очко и потеряли шансы на еврокубковую весну.

"Днепр-1" обеспечил выход в плей-офф Лиги конференций, третьего по значимости турнира Европы.

Читайте также: Украинская ассоциация футбола попросила ФИФА снять Иран с чемпионата мира

Материал содержит реферальные ссылки. LIGA.net получит процент, если вы совершите покупку. Это никак не влияет на контент: мы писали его с соблюдением редакционных стандартов.

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.