Битва за плей-офф. "Шахтер" играет с "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов: где и когда смотреть

Донецкий "Шахтер" и "РБ Лейпциг" 2 ноября сыграют решающий матч за плей-офф Лиги чемпионов.
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Поединок состоится в Варшаве на стадионе "Легии". Посмотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер – РБ Лейпциг можно в 19:45 на платформах MEGOGO и Volia TV.
"Шахтер" в первом туре группового этапа ЛЧ сенсационно разгромил "РБ Лейпциг" со счетом 1:4. Сейчас обе команды претендуют на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Шахтеру" для этого нужно победить "РБ Лейпциг", немцев – устроит и ничья.
Украинская команда подходит к матчу с кадровыми потерями. Травмированы вингер Александр Зубков и автор дубля в ворота "РБ Лейпциг" Марьян Швед. Близок к возвращению правый защитник Ефим Конопля, отмечал врач "Шахтера".
Букмекеры считают немецкую команду фаворитом сегодняшнего матча. На победу "РБ Лейпциг" принимают ставки с коэффициентом около 1,9. На победу "Шахтера" – 4,5.
- Киевское "Динамо" провалило групповой этап Лиги Европы. За пять матчей "бело-синие" набрали лишь одно очко и потеряли шансы на еврокубковую весну.
- "Днепр-1" обеспечил выход в плей-офф Лиги конференций, третьего по значимости турнира Европы.
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