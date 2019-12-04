Бокс. Джошуа и Руис провели открытые тренировки перед боем: видео

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе, мексиканец Энди Руис и экс-чемпион, британец Энтони Джошуа провели открытые тренировки перед реваншем, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Руис показал впечатляющую для его комплекции скорость рук, а Джошуа же предпочел побыстрее выполнить необходимую для раскрутки боя часть программы и скрытья от внимания публики.

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По информации, которая поступает из тренировочных лагерей, оба бойца хотят быть максимально "подсушенными" к моменту выхода на ринг.

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