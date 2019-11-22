Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Долгожданный ответный бой между боксерами, которые устроили летом главную сенсацию сезона в этом виде спорта, состоится 7 декабря в Саудовской Аравии

Немногим больше двух недель остается до матча-реванша в супертяжелом весе профессионального бокса: в пригороде Эр-Рияда снова сойдутся чемпион мира по версиям IBF/WBO/WBA Энди Руис и бывший обладатель этих титулов Энтони Джошуа.

По информации, которая поступает из тренировочных лагерей, оба хотят быть максимально "подсушенными" к моменту выхода на ринг.

Звезда бокса Альварес зрелищно нокаутировал Ковалева из РФ: видео 

Любитель сладостей и фастфуда Руис (33-1, 22 КО) из Мексики основательно сбросил вес, а его противник из Англии, судя по физической форме, также решил быть в ответном поединке не таким тяжеловесным, как в бою 1 июня. Тогда, напомним, Руис сенсационно забил в Нью-Йорке не знавшего поражений Джошуа (22-1, 21 КО) в 10-м раунде.

Сейчас Энтони находится в такой форме:

А так ныне выглядит победитель первого боя:

Читайте также: Под Киевом погибла 18-летняя призерша чемпионата Европы по боксу

Видео: Matchroom Boxing, EsNews, Anthony Joshua

Отправить:
Распечатать:
Теги: Энтони Джошуа, бокс, реванш, Энди Руис
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Вытекает горючее. На пляж в Одессе выбросило танкер: видео
Вытекает горючее. На пляж в Одессе выбросило танкер: видео
Под Донецком взорвали машину: погиб бизнесмен - видео
Под Донецком взорвали машину: погиб бизнесмен - видео
На границе Лаоса и Таиланда прошла серия землетрясений: видео
На границе Лаоса и Таиланда прошла серия землетрясений: видео
ТЭК НКРЭКУ пересмотрела плату за присоединение к электросетям
Кабмин установит "страховую" цену газа для населения: что это
ТЭК Кабмин установит "страховую" цену газа для населения: что это
Новые ставки за аэрообслуживание - привилегия для "Борисполя"?
Мнение Новые ставки за аэрообслуживание - привилегия для "Борисполя"?
Популярное
фото/видео
Вытекает горючее. На пляж в Одессе выбросило танкер: видео
Вытекает горючее. На пляж в Одессе выбросило танкер: видео
Под Донецком взорвали машину: погиб бизнесмен - видео
Под Донецком взорвали машину: погиб бизнесмен - видео 11:25
На границе Лаоса и Таиланда прошла серия землетрясений: видео
На границе Лаоса и Таиланда прошла серия землетрясений: видео 11:17
Группа KISS спела для белых акул, но рыбы концерт не посетили
Группа KISS спела для белых акул, но рыбы концерт не посетили 10:09
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 