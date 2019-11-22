Немногим больше двух недель остается до матча-реванша в супертяжелом весе профессионального бокса: в пригороде Эр-Рияда снова сойдутся чемпион мира по версиям IBF/WBO/WBA Энди Руис и бывший обладатель этих титулов Энтони Джошуа.

По информации, которая поступает из тренировочных лагерей, оба хотят быть максимально "подсушенными" к моменту выхода на ринг.

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Любитель сладостей и фастфуда Руис (33-1, 22 КО) из Мексики основательно сбросил вес, а его противник из Англии, судя по физической форме, также решил быть в ответном поединке не таким тяжеловесным, как в бою 1 июня. Тогда, напомним, Руис сенсационно забил в Нью-Йорке не знавшего поражений Джошуа (22-1, 21 КО) в 10-м раунде.

Сейчас Энтони находится в такой форме:

А так ныне выглядит победитель первого боя:

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Видео: Matchroom Boxing, EsNews, Anthony Joshua