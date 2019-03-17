Бокс. Разгромно проиграл возможный соперник Ломаченко - видео

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Майки Гарсия потерпел первое поражение в карьере, проиграв бой чемпиону мира IBF в полусреднем Эрролу Спенсу: поход в новый вес оказался неудачным

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В воскресенье, 17 марта, в американском Арлингтоне чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе боксер Эррол Спенс (25-0, 21 KO) уверенно победил Мигеля Анхеля "Майки" Гарсию (39-1, 30 KO), который дебютировал в категории до 66,7 кг.

Бой завершился победой Спенса единогласным решением судей: 120-107 и дважды 120-108. Он в третий раз защитил звание чемпиона.

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Для Гарсии это первое поражение на профессиональном ринге. Ради этого боя он поднялся на две весовые категории - из легкого веса (до 61,2 кг).

Деклассированный сегодня потенциальный соперник украинского легковеса-чемпиона WBC/WBA Василия Ломаченко объявил, что вернется "в более легкие веса", поэтому сохраняется высокая вероятность их встречи. 

Следующим возможным соперником Спенса эксперты называют легендарного Мэнни Пакьяо, который поднялся к нему в ринг, чтобы поздравить с победой. 

По данным Compubox, Спенс нанес 1082 удара (из них 345 точных), Гарсиа - 406 ударов (75 точных). У Спенса это рекорд: как по количеству выброшенных, так и по точным ударам. Гарсия установил антирекорд: столько он еще не пропускал. 

Смотрите также: Боксер из РФ упал во втором раунде и лишен боя с Ломаченко: видео

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Теги: бокс, видео, майки гарсия, эррол спенс
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