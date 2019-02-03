Боксер из РФ упал во втором раунде и лишен боя с Ломаченко: видео

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Ричард Комми нокаутировал россиянина Ису Чаниева. В бою за пояс IBF определился кандидат на бой с Ломаченко

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Боксер из России Иса Чаниев (13-2, 6 KO) проиграл легковесу из африканской Ганы Ричарду Комми (28-2, 25 KO) бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF. Об этом сообщает проумортерская компания Top Rank.  

Встреча проходила в городе Фриско (штат Техас, США) и завершилась техническим нокаутом во 2-м раунде. Когда Чаниев оказался на канвасе ринга Комми бросился его добивать. Тогда рефери остановил бой. 

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При этом в нокдауне россиянин оказался уже в ходе первого раунда.

Для Чаниева это поражение стало вторым за 15 боев. У Комми два поражения против 28 побед.

31-летний ганец стал официальным претендентом на поединок с украинцем  Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) за чемпионский пояса IBF. Бой Ломаченко планирован 12 апреля, но соперник еще не известен, поскольку команда рассматривает в качестве соперников победителя боя между россиянином Исой Чаниевым (13-1, 6 КО) с Ричардом Комми (27-2, 24 КО) или британца Энтони Кролла. 

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) провести защиту титула против британца Кроллы, который был чемпионом WBA в 2015-2016 годах. Он уступил пояс Линаресу в сентябре 2016 года и проиграл в реванше. 

Смотрите также: Украинский боксер Ломаченко раскрыл дату предстоящего боя: видео

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, видео, нокдаун, боксер, бой, поединок, нокаут, иса чаниев, ричард комми, легковес
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