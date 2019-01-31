Украинский боксер Ломаченко раскрыл дату предстоящего боя: видео

Украинский профессиональный боксер, чемпион в легком весе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) назвал дату предстоящего поединка. Об этом идет сам рассказал в интервью Сергею Долбилову, видео которого размещено на станице Ломаченко в Facebook.

"У меня назначена дата - 12 апреля", - заявил он. "Не важно, кто будет соперником, но дата уже есть", - добавил боксер.

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По словам Ломаченко, через две недели он возвращается в Соединенные Штаты, где продолжит подготовку.

Украинский чемпион сказал, что его команда рассматривает в качестве соперников победителя боя между россиянином Исой Чаниевым (13-1, 6 КО) с Ричардом Комми (27-2, 24 КО) или британца Энтони Кролла.

19 января сообщалось, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) провести защиту титула против британца Кроллы, который был чемпионом WBA в 2015-2016 годах. Он уступил пояс Линаресу в сентябре 2016 года и проиграл в реванше.