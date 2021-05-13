Амстердамский "Аякс", который стал чемпионом Нидерландов по футболу в сезоне 2020-2021, расплавил свой чемпионский трофей – из него отлили создали более 42 000 маленьких звезд. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

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Отмечается, что начиная со среды, каждый обладатель абонемента на матчи команды получит свою долю "трофея чемпионов".

"В этом сезоне нам во многом пришлось играть без болельщиков. Ну, по крайней мере, без них, сидящих на трибунах. Несмотря на это, мы чувствовали их поддержку каждую неделю. По пути на стадион, в социальных сетях и в наших личных контактах", – говорит генеральный директор клуба, а также экс-вратарь "Аякса" Эдвин ван дер Сар.

Вес звездочки - 3,45 грамма, из них 0,06 г – частичка трофея.

Кроме того, в "Аяксе" говорят, что Королевская футбольная ассоциация Нидерландов предоставила "Аяксу" второй трофей в качестве исключения.

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Станислав Стороженко

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