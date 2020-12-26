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Поддержали. Фанаты "Динамо" Дрезден купили 72 000 билетов на пустой стадион – фото

26.12.2020, 13:45
Поддержали. Фанаты
Динамо Дрезден (фото - SG Dynamo Dresden, Facebook)

Фанаты футбольного клуба "Динамо" Дрезден из третьего немецкого дивизиона купили более 72 000 на кубковый матч против "Дармштадта", который проходил без болельщиков из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ESPN.

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Отмечается, что "Динамо" попросило болельщиков помочь клубу справится с убытками, понесенными в связи с пандемией. Всего было куплено 72 112 "призрачных" билетов стоимостью пять евро. Это в два раза больше вместимости стадиона и в три раза больше средней посещаемости домашних матчей клуба.

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Если бы все эти болельщики смогли прийти на стадион, то это была бы третья по посещаемости игра в истории команды, отметили в клубе. ""Динамо" может этим гордиться. Это, безусловно, уникально для Германии", – сказал нападающий команды Филипп Хосинер.

Однако, несмотря на такую солидарность, "Динам"о не смогло порадовать "фанатов-призраков". Дрезденцы со счетом 0:3 уступили "Дармштадту", который выступает во втором дивизионе.

Таким образом "Динамо" покинуло розыгрыш Кубка Германии. Однако команда имеет все шансы отблагодарить болельщиков повышением в классе в конце сезона. Сейчас "Динамо "уверенно лидирует в третьей Бундеслиге с отрывом от второго места в семь очков.

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Марк Сировой
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