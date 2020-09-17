Рекорд Сергея Бубки, который держался 26 лет, побил шведский атлет: видео

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Арман Дюплантис взял высоту 6,15 м

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в Риме установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. Об этом сообщается на сайте турнира Rome Diamond League 2020.

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На этапе Бриллиантовой лиги в итальянском Риме Дюплантис взял высоту 6,15 м.

До этого рекорд принадлежал украинцу Сергею Бубке (6,14 метра), который он установил в 1994 году в Сестриере (Италия).

Арман Дюплантис родился 10 ноября 1999 года в Швеции. Его отец –  американец Грег Дюплантис, бывший прыгун с шестом; мать – шведка Хелена Дюплантис (Хедлунд), бывшая многоборка.

8 февраля Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в Торуни (Польша) — 6,17 м.

15 февраля на турнире в Глазго 20-летний Дюплантис во второй раз в течение одной недели улучшил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении — 6,18 м.

20 февраля на соревнованиях в Льевене (Франция) Арман победил с результатом 6,07 м.

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Теги: легкая атлетика, сергей бубка, Арман Дюплантис
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