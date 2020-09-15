Динамо - АЗ. У киевлян есть один матч для выхода в следующий раунд ЛЧ: где смотреть

Сегодня Динамо Киев сыграет против вице-чемпиона Нидерландов - АЗ в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Матч состоится в 20:00 по киевскому времени на стадионе Олимпийский.

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Кто выйдет в следующий раунд ЛЧ, решится только по итогам одного матча. Последний раз киевляне попадали в групповой раунд лишь в сезоне 2016/2017.

Издание Football.ua отмечает, что у Динамо ощутимые кадровые потери. Так, команда может не расчитывать на Никиту Бурду, Александра Тымчика и Артема Шабанова - у них всех травмы. Также не полностью восстановился Беньямин Вербич, а лидер команды Виктор Цыганков не вышел на предматчевую тренировку.

Динамо не проигрывало уже пять матчей подряд во всех турнирах. Киевляне смогли одержать четыре победы, однако последний поединок с черниговской Десной закончился со счетом 0:0. На данный момент, они идут вторыми с четырьма очками в турнирной таблице Премьер-лиги Украины.

Гости уже прибыли в столицу, где успели провести предматчевую тренировку.

Прямую трансляцию поединка будет вести телеканал 2+2, а также Youtube-канал FootbalHub.

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