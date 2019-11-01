Душил соперника. В NBA массово подрались баскетболисты – видео

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Игрок, который провел удушающий прием, не был удален с площадки и не получил дисквалификации

Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид и его коллега по амплуа Карл-Энтони Таунс из "Минессоты" устроили драку во время матча NBA. Об этом сообщает CBSSports.

Партнеры по команде кинулись разнимать спортсменов, однако в результате сами ввязались в потасовку, во время которой Бен Симмонс ("Филадельфия") пытался провести удушающий прием одному из соперников, когда тот находился на паркете.

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Когда драку все же удалось разнять, Эмбиида и Таунса удалили с площадки. Позже в NBA решили дисквалифицировать баскетболистов на два матча. При этом Симмонс, душивший соперника, дисквалификации не получил, поскольку в ассоциации сочли его "миротворцем".

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Теги: Филадельфия, драка, баскетбол, nba, минессота, Джоэл Эмбиид, Карл-Энтони Таунс, бен симмонс
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