Фарс на ринге. 70-летний боксер "нокаутировал" соперника – видео

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По ходу поединка Тремейн Таунс, который был не похож на боксера, несколько раз падал после тычков Альберта Хьюза так, словно они его сильно потрясали

Уроженец американского штата Кентукки Альберт Хьюз-младший (11-7-4, 6 КО) вошел в Книгу рекордов Гиннесса как старейший в профессиональном боксе участник официального поединка. Об этом пишет World Boxing News.

14 декабря в рамках местечкового шоу в Индианаполисе он досрочно одолел 43-летнего противника Треймена Таунса (0-7), впервые появившись на ринге с января 1983 года. Оппонент и сам не боксировал более 11 лет.

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После нескольких едва ли не комичных нокдаунов рефери дал отмашку и присудил ветерану-рекордсмену победу нокаутом во 2-м раунде.

Послужной список Хьюза можно посмотреть здесь.

Видео: EmuGuru

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Теги: бокс, рекорд гиннесса
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