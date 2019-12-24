Боец, бой и нокаут года: лучшие в 2019-м, версия журнала The Ring

Сауль Альварес (фото - ЕРА)

Одно из старейших и авторитетных боксерских изданий, журнал The Ring, подвел итоги уходящего 2019 года в мире кулачных боев. Лучшим боксером года назван мексиканец Сауль Альварес по прозвищу "Канело": за сезон он отбоксировал дважды, победив решением судей Дэниела Джейкобса и ярко нокаутировав Сергея Ковалева.

Боем года признано противостояние в легчайшем весе (до 53,5 кг) – финальный поединок Суперсерии II между Наоей Иноуэ и Нонито Донэйром.

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Нокаутом года стал финиш боя супертяжеловесов Дионтэя Уайлдера и Луиса Ортиса: американец жестко "вырубил" ветерана в 7-м раунде.

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Другие номинации:

Самый неожиданный результат — победа Энди Руиса в первом бою с Энтони Джошуа;

Событие года — реванш Джошуа-Руис;

Раунд года — 3-й раунд первого боя Джошуа-Руис;

Проспект года — Вёрджил Ортис-младший;

Возвращение года — Джеймел Херринг;

Тренер года — Эдди Рейносо.

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