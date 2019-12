Бокс. "Сын легенды" Чавес досрочно проиграл Джейкобсу – видео

"Сын легенды" Хулио Сесар Чавес-младший досрочно проиграл в боксерском поединке на профессиональном ринге американцу Дэниелу Джейкобсу. Бой прошел в рамках договорного веса - до 78,5 кг, пишет Vringe.

Будучи андердогом, экс-чемпион WBC из Мексики начал бой агрессивно, тогда как Джейкобс казался излишне зажатым и "зевнул" несколько ударов. Второй раунд также ушел в актив Чавесу - Дэниел никак не мог нащупать свой ритм и дистанцию.

В третьем раунде американский экс-чемпион IBF включился в бой: работал через джеб, пробивал по корпусу, да так успешно, что к следующей трехминутке Хулио Сесар замедлился. Тем не менее, он попытался вернуть себе инициативу, даже потряс Джейкобса в пятом раунде, но "додавить" не смог.

Финиш:

Julio Cesar Chavez Jr. Is DONE Daniel Jacobs wins as Chavez Jr. decides to not continue...

Чавес (51-4-1, 33 КО) дождался окончания раунда, а затем объявил, что травмировался (сломал нос и не мог дышать) и продолжать не в состоянии. Таким образом, Джейкобс (36-3, 30 КО) победил досрочно техническим нокаутом.

Реакция легендарного в мире бокса отца, Чавеса-старшего, на отказ сына:

Daniel Jacobs beats Julio Cesar Chavez Jr, the Mexican quits after just 5 rounds.



Surely the end now for Chavez Jr who was booed by fans on way out of the ring.



Safe to say Chavez Sr was not impressed with his son.