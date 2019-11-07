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Боксерский "Монстр" Иноуэ победил Донэйра и взял Кубок Али: видео

Боксерский "Монстр" Иноуэ победил Донэйра и взял Кубок Али: видео - Фото
Наоя Иноуэ (фото - ЕРА)
07.11.2019, 15:55

На кону в поединке фаворита Наои Иноуэ и ветерана Нонито Донэйра были титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг)

В финальном бою второго сезона Всемирного боксерской суперсерии японский нокаутер Наоя "The Monster" Иноуэ (19-0, 16 KO) разобрался с филиппинским ветераном Нонито Донэйром (40-6, 26 KO) и завоевал Кубок Али.

Оба начали весьма остро и на повышенных скоростях. Уступающий габаритами Иноуэ опережал Нонито с контрударами, бойцы обменивались одновременными левыми боковыми. Шел конкурентный бой, несмотря на то, что букмекеры не давали шансов Донэйру. Пропускали тяжелые удары оба, но оба же неплохо их держали. Филиппинец за счет опыта и тайминга кое-как нивелировал преимуществом оппонента в скорости.

В 5-й трехминутке Иноуэ потряс визави, но дожать не смог. Затем, в средних раундах, поединок стал поспокойнее: Донэйр бесхитростно наступал, выцеливая рассечения правого надбровья у японца, а тот работал вторым номером.

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Справка. World Boxing Super Series основан весной 2017-го и заявлен как ежегодный турнир с участием лучших боксеров той или иной весовой категории. На практике же удается собрать не всех топ-бойцов, однако авторитет победителя Суперсерии все равно велик: он считается если не лучшим в дивизионе, то одним из двух-трех лучших. Заявлено, что призовой фонд - $50 млн, а победитель получает $10 млн.

  • В первом сезоне турнир прошел среди боксеров двух категорий: в тяжелом весе (до 90,7 кг) приз Али взял Александр Усик, в суперсреднем (до 76,2 кг) - Каллум Смит. Второй сезон проводится уже в трех дивизионах: Джош Тейлор победил в суперлегком, в легчайшем сегодня выиграл Иноуэ, а вскоре будет финал и в тяжелом весе.

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бокс наоя иноуэ нонито донэйр
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