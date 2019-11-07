Бокс. В команде Усика назвали возможного следующего противника

Если в ближайшее время не получится организовать титульный бой украинцу Александру Усику, бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе, вероятно, сразится с британским ветераном Дереком Чисорой - тем самым, который в свое время дрался за титул WBC в супертяжелом весе с Виталием Кличко и оплевал его брата Владимира. Об этом со ссылкой на слова промоутера Эдди Херна пишет Vringe.

Функционер напомнил, что Усик (17-0, 13 КО) является обязательным претендентом по линии WBO, однако добавил: "Бой Усик-Чисора - это очень интересно".

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"Возможно, ему даже придется выбирать: или еще немного подождать, или принять бой с Дереком. Если они оба не получат те бои, на которые рассчитывают, то, считаю, им стоит сойтись в очной схватке", - заявил Херн.

Мировой титул WBO (как и IBF с WBA) принадлежит Энди Руису (33-1, 22 КО): мексиканец 7 декабря проведет реванш с Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), которого сенсационно побил летом. Херн считает, что победитель этого боя может отказаться от WBO, если не захочет драться с Усиком: тогда украинец и Чисора (32-9, 23 КО) могут сразиться за вакантное место чемпиона по этой версии.

Примечание: на видео выше - лучшие моменты прошлого боя Чисоры, в котором он досрочно победил земляка Дэвида Прайса.

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