Бокс. В команде Усика назвали возможного следующего противника

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Уверен, его очень даже интересует вариант поединка с Чисорой", - заявил промоутер о потенциальной драке Усика с бывшим претендентом на мировой титул

Если в ближайшее время не получится организовать титульный бой украинцу Александру Усику, бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе, вероятно, сразится с британским ветераном Дереком Чисорой - тем самым, который в свое время дрался за титул WBC в супертяжелом весе с Виталием Кличко и оплевал его брата Владимира. Об этом со ссылкой на слова промоутера Эдди Херна пишет Vringe.

Функционер напомнил, что Усик (17-0, 13 КО) является обязательным претендентом по линии WBO, однако добавил: "Бой Усик-Чисора - это очень интересно".

Смотрите видео: Боец UFC Масвидал бросил вызов лучшему боксеру планеты

"Возможно, ему даже придется выбирать: или еще немного подождать, или принять бой с Дереком. Если они оба не получат те бои, на которые рассчитывают, то, считаю, им стоит сойтись в очной схватке", - заявил Херн.

Мировой титул WBO (как и IBF с WBA) принадлежит Энди Руису (33-1, 22 КО): мексиканец 7 декабря проведет реванш с Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), которого сенсационно побил летом. Херн считает, что победитель этого боя может отказаться от WBO, если не захочет драться с Усиком: тогда украинец и Чисора (32-9, 23 КО) могут сразиться за вакантное место чемпиона по этой версии.

Примечание: на видео выше - лучшие моменты прошлого боя Чисоры, в котором он досрочно победил земляка Дэвида Прайса.

Смотрите фото: Кадр дня в боксе. Участники финала Суперсерии после боя

Отправить:
Распечатать:
Теги: бокс, Александр Усик, дерек чисора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Бокс. В команде Усика назвали возможного следующего противника
Бокс. В команде Усика назвали возможного следующего противника
Футбол. 100 ультрас устроили массовую драку во Львове - видео
Футбол. 100 ультрас устроили массовую драку во Львове - видео
"Александрия" - "Сент-Этьен": где и когда смотреть – видео
"Александрия" - "Сент-Этьен": где и когда смотреть – видео
ТЭК В Еврокомиссии назвали дату технических переговоров по газу
Украина запретила ввоз российских б/у вагонов
Транспорт Украина запретила ввоз российских б/у вагонов
Глава Газпрома назвал условия транзита газа через Украину
ТЭК Глава Газпрома назвал условия транзита газа через Украину
Популярное
фото/видео
Бокс. В команде Усика назвали возможного следующего противника
Бокс. В команде Усика назвали возможного следующего противника
Футбол. 100 ультрас устроили массовую драку во Львове - видео
Футбол. 100 ультрас устроили массовую драку во Львове - видео 07:41
"Александрия" - "Сент-Этьен": где и когда смотреть – видео
"Александрия" - "Сент-Этьен": где и когда смотреть – видео 07:17
Лига чемпионов. "Шахтер" с "Динамо" (З) забили шесть мячей: видео
Лига чемпионов. "Шахтер" с "Динамо" (З) забили шесть мячей: видео 06:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 