Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Обладатель титула "Baddest Motherf**ker" решил, что сможет боксировать с лучшим на данный момент боксером планеты

Популярный в мире смешанных единоборств полусредневес Хорхе Масвидал (35-13 в ММА) из США, который на UFC 244 на выходных досрочно победил еще более популярного Нэйта Диаса, бросил вызов суперзвезде бокса - Саулю Альваресу (53-1-2, 36 КО в боксе). Об этом пишет Vringe.

Мексиканец выступил в тот же день, покорив полутяжелвый вес в поединке с Сергеем Ковалёвым, которого нокаутироовал в 11-м раунде.

"Я могу боксировать, двигаться, работать под разными углами, драться, и хочу сломать Канело лицо", - кровожадно заявил Масвидал, добавив, что "это знак, что мы провели бои в один день".

"Так или иначе, я хочу получить возможность выйти с ним в один ринг", - заявил он, хотя их разделяет едва ли не 15-20 кг.

Видео: Reasonable MMA

Отправить:
Распечатать:
Теги: бокс, сауль альварес, UFC, MMA, Хорхе Масвидал
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Боец UFC Масвидал бросил вызов лучшему боксеру планеты Альваресу
Боец UFC Масвидал бросил вызов лучшему боксеру планеты Альваресу
Гончарук презентовал проект госбюджета на 2020 год: видео
Гончарук презентовал проект госбюджета на 2020 год: видео
Со дна подняли ящики редкого столетнего алкоголя для царя: видео
Со дна подняли ящики редкого столетнего алкоголя для царя: видео
Мнение Чем жил мир, пока вы читали утку о драке Богдана-Баканова
На рынке электроэнергии Украины появился новый игрок
ТЭК На рынке электроэнергии Украины появился новый игрок
Официально: Нафтогаз размещает 7-летние евробонды на $500 млн
ТЭК Официально: Нафтогаз размещает 7-летние евробонды на $500 млн
Популярное
фото/видео
Боец UFC Масвидал бросил вызов лучшему боксеру планеты Альваресу
Боец UFC Масвидал бросил вызов лучшему боксеру планеты Альваресу
Гончарук презентовал проект госбюджета на 2020 год: видео
Гончарук презентовал проект госбюджета на 2020 год: видео 12:13
Со дна подняли ящики редкого столетнего алкоголя для царя: видео
Со дна подняли ящики редкого столетнего алкоголя для царя: видео 10:27
Скандал. Bihus нашли новые детали о "доме Ткаченко" на Трухановом
Скандал. Bihus нашли новые детали о "доме Ткаченко" на Трухановом 09:09
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 