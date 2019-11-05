Боец UFC Масвидал бросил вызов лучшему боксеру планеты Альваресу

Популярный в мире смешанных единоборств полусредневес Хорхе Масвидал (35-13 в ММА) из США, который на UFC 244 на выходных досрочно победил еще более популярного Нэйта Диаса, бросил вызов суперзвезде бокса - Саулю Альваресу (53-1-2, 36 КО в боксе). Об этом пишет Vringe.

Мексиканец выступил в тот же день, покорив полутяжелвый вес в поединке с Сергеем Ковалёвым, которого нокаутироовал в 11-м раунде.

"Я могу боксировать, двигаться, работать под разными углами, драться, и хочу сломать Канело лицо", - кровожадно заявил Масвидал, добавив, что "это знак, что мы провели бои в один день".

"Так или иначе, я хочу получить возможность выйти с ним в один ринг", - заявил он, хотя их разделяет едва ли не 15-20 кг.

Видео: Reasonable MMA