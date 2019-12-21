Финал Кубка мира. "Ливерпуль" vs "Фламенго": где и когда смотреть

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Команды встречались в финале Кубка мира в 1981 году. Тогда бразильцы оказались наголову сильнее - и разгромили англичан со счетом 3:0

Сегодня в столице Катара Дохе английский "Ливерпуль" и "Фламенго" из Рио-де-Жанейро в финале клубного чемпионата мира выявят лучшую команду планеты.

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса

Турнирный путь

"Ливерпуль" выступает на чемпионате на правах победителя европейской Лиги чемпионов. На пути к финалу мерсисайдцы не без труда обыграли мексиканский "Монтеррей". В компенсированное время решающий гол забил Роберто Фирмино. Счет встречи - 1:2.

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"Фламенго" является обладателем Кубка Либертадорес (южноамериканский аналог Лиги чемпионов). В полуфинале "стервятники" обыграли саудовский "Аль Хиляль" со счетом 3:1.

Форма команд

"Фламенго" играет ярко и результативно. В последних пяти матчах с участием красно-черных было забито как минимум четыре гола за игру. При этом "Фламенго" побеждал четырежды. Наиболее крупная виктория состоялась в бразильской серии А над "Аваи" – 6:1. Единственное поражение красно-черных было досадным: они разгромно проиграли в принципиальном поединке с "Сантосом" – 4:0.

"Ливерпуль" в последних пяти матчах одержал четыре победы. Подопечные Юргена Клоппа находятся в феноменальной форме: они с отрывом в 10 очков лидируют в английской Премьер-лиге, уверенно вышли из группы в Лиге чемпионов и пробились в финал клубного чемпионата мира. Единственная неудача случилась в поединке Кубка Лиги против "Астон Виллы". Мерсисайдцев разгромили со счетом 5:0. Однако этот матч проходил за сутки до полуфинала клубного Кубка мира и Юрген Клопп выставил дублирующий состав, костяк в котором составили неопытные футболисты 2002 года рождения.

Где и когда смотреть матч

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени. Онлайн трансляцию покажет телеканал UA:Перший.

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Видео: Fla TV/YouTube

 

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Теги: футбол, видео, Ливерпуль, трансляция, финал, онлайн, матч, Фламенго, клубный чемпионат мира
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