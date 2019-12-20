Зозуля: Ультрас "Райо" воевали за боевиков, считают меня фашистом

Роман Зозуля (фото - скриншот трансляции, Sport.ua)

Украинский форвард испанского клуба "Альбасете" Роман Зозуля заявил, что ультрас "Райо Вальекано" называют его нацистом из-за того, что некоторые из них якобы воевали на Донбассе за террористов, пока он помогал ВСУ. Об этом футболист рассказал на пресс-конференции.

"Когда я подписал контракт с "Райо", мне сказали, что они (ультрас, - ред.) не хотят, чтоб я играл в их клубе. Я ничего не понял, спросил, почему. Они сказали мне, что я помогал украинской армии, а "Буканерос" (название группировки ультрас "Райо", - ред.) были с другой армией. Шесть человек из этой группировки, которые обвиняли меня в фашизме, воевали на другой стороне за деньги. Они воевали не на своей войне и считали меня врагом",- рассказал он.

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Зозуля подчеркнул, что не является ни расистом, ни фашистом, ни нацистом, а его лучший друг в Испании – темнокожий футболист Жереми Бела. Фото же Степана Бандеры у себя в соцсетях Зозуля объясняет тем, что физически похож на лидера ОУН (б). Наличие нацистских татуировок отрицает – и готов раздеться догола, чтобы это доказать.

"В моей стране началась война, в тот момент у нас не было армии. Все хотели помочь своим солдатам. Мы не покупали оружие. Приобретали медикаменты для спасения жизней, а также одежду. Я считаю, что помогать своей армии и быть патриотом - это не преступление", - подчеркнул он.

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