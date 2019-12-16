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Оскорбление Зозули. В "Райо" отреагировали на поведение фанатов

Оскорбление Зозули. В "Райо" отреагировали на поведение фанатов - Фото
пресс-конференция руководства Райо Вальекано после матча (скриншот видео Rayo Vallecano de Madrid)
16.12.2019, 10:02

Клуб постарается вычислить и наказать нарушителей порядка

Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса осудил поведение фанатов своего клуба из-за оскорбительных кричалок в адрес украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули. Об этом говорится в серии твитов на официальном аккаунте клуба в Twitter.

"Это очень печальный вечер для нашего клуба и спорта. Мы резко осуждаем оскорбления, которые часть болельщиков, сидевших на задних рядах, выкрикивали сопернику. То, что произошло, недопустимо. Нам больно и стыдно", - сказал президент и добавил, что обнял Зозулю после матча.

Преса заверил: клуб будет устанавливать личности ультрас, оскорблявших Зозулю, и применит к ним санкции.

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ультрас Роман Зозуля фанаты Райо Вальекано Альбасете рауль мартин преса
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