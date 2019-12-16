Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский поддержал Зозулю: Ты настоящий патриот

Зеленский поддержал Зозулю: Ты настоящий патриот - Фото
Роман Зозуля (Фото: Albacete Balompié/Facebook)
16.12.2019, 18:59

Вчера фанаты "Райо Вальекано" сорвали матч, скандируя оскорбления в адрес украинского футболиста

Президент Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю в скандале с оскорблениями в его адрес со стороны фанатов команды "Райо Вальекано" во время ее матча с "Альбасете". Об этом Зеленский написал в Facebook.

"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!" – написал президент.

15 декабря матч был сорван из-за оскорблений в адрес Зозули. Фанаты "Райо" скандировали: "Зозуля - е**ный нацист". На второй тайм игроки "Альбасете" не вышли на поле. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса осудил поведение фанатов своего клуба.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что оскорбления в адрес Зозули созвучны со штампами российской пропаганды.

Напишите нам
Роман Зозуля Владимир Зеленский футбол
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 