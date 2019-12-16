МИД: Оскорбления в адрес Зозули схожи со штампами роспропаганды

Роман Зозуля (Фото: Albacete Balompié/Facebook)

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что оскорбления в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между "Райо Вальекано" и "Альбасете" созвучны со штампами российской пропаганды. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко.

Зеленко также назвала оскорбления "позорными, надуманными и безосновательными" и от лица МИД выразила Зозуле поддержку. МИД призвал власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации отреагировать на инцидент.

Справка. В 2017 году Зозуля ушел из "Райо Вальекано", не сыграв за клуб ни одного матча. Болельщики называли его "нацистом" и обвиняли в членстве в ультраправых организациях из-за того, что он материально помогал украинским бойцам противостоять агрессии РФ на Донбассе.

15 декабря матч был сорван из-за оскорблений в адрес Зозули. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса осудил поведение фанатов своего клуба. Рефери прерывал матч из-за оскорблений. На второй тайм игроки "Альбасете" не вышли на поле.

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