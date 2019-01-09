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09.01.2019, 13:29

Роман Зозуля во время матча спас одноклубнику жизнь: фото

Роман Зозуля во время матча спас одноклубнику жизнь: фото - Фото
Фото: El Digital de Albacete

Украинец Роман Зозуля, который играет за испанский клуб, оказал одноклубнику албанцу Манаю первую помощь

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Украинец Роман Зозуля, который выступает за испанский клуб Альбасете, помог прийти в себя своему одноклубнику во время матча против Гранады в чемпионате Испании. Об этом сообщает издание 5maseldescuento.es

Один из игроков Гранады столкнулся с албанцем Рэем Манаем, тот потерял сознание. Зозуля первым пришел на помощь и оказал Манаю первую медицинскую помощь.

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Позже пострадавшего футболиста забрали с поля медики. Манай, встретившись с командой уже после игры, сказал Зозуле: "Ты спас меня".

Роман Зозуля - один из немногих украинских футболистов, который занимается волонтерством и оказывает помощь украинской армии. В 2015 году форвард украинской сборной основал фонд помощи армии.

Фото: El Digital de Albacete

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Теги: Роман Зозуля, Альбасете, футбол
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