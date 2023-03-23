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Футбол. Италия – Англия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024 видео

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 16:25
Италия-Англия (фото - ЕРА)
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Cборные Англии и Италии сыграют в отборе на Евро-2024. Обе команды выступают в группе C, в которую также попала сборная Украины.

Поединок пройдет на неаполетанском стадиона "Сан-Паоло" и начнется 23 марта в 21:45 по Киеву. Смотреть онлайн-трансляцию матча Италия-Англия можно будет на платформах MEGOGO и Volia TV.

За англичан из-за травм не сыграют вратарь Ник Поуп, хавбэк Мэйсон Маунт и форвард Маркус Рэшфорд, который демонстрировал уверенную игру за "Манчестер Юнайтед".

 

Сборные Англии и Италии в своей истории встречались 30 раз. В 11 случаях победу одерживали итальянцы, в восьми – англичане. Еще 11 раз противостояние заканчивалось вничью.

Италия является действующим чемпионом Европы. И в финале Евро-2020 как раз обыграла англичан: игровое время закончилось со счетом 1:1, но итальянцы победили в серии пенальти.

  • 26 марта с Англией сыграет сборная Украины.

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Марко Сировой
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