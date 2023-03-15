Исключить сборную Беларуси из Евро-2024: призыв от депутатов Европарламента – Politico

Более 100 депутатов Европарламента направили письмо в руководящий орган европейского футбола УЕФА с требованием отстранить сборную Беларуси от футбольного отборочного турнира Евро-2024. Об этом сообщает Politico.

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В письме отмечается, что участие Беларуси в соревнованиях "было бы оскорблением для жертв российской агрессии в Украине и для всех беларусов, которые были вынуждены бежать из своей родины, а также тех, кто остался в Беларуси и теперь должен жить в страхе и ужасе".

Кроме того, евродепутаты утверждают, что сам факт участия сборной РБ в чемпионате УЕФА будет использован диктатором Беларуси Александром Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что его признает международное сообщество.

Politico отмечает, что Беларусь подверглась санкциям УЕФА за участие в войне против Украины: стране больше не разрешается проводить международные игры, а беларуские клубы не могут играть против украинских команд в еврокубках.

Однако, в отличие от российских команд, исключенных из всех соревнований УЕФА, беларуские клубы и сборная все еще имеют право выступать на международных соревнованиях.

В квалификации Евро-2024 сборная Беларуси сыграет со Швейцарией, Израилем, Румынией, Косово и Андоррой. Евродепутаты в своем письме назвали это явление "неадекватным" и "не отражающим того, что беларуские власти творят в отношении прав человека".

6 февраля 2023 года Верховная Рада обратилась в Международный олимпийский комитет, национальные олимпийские комитеты стран мира, международные спортивные федерации, а также парламенты стран мира с призывом запретить участие российских и беларуских спортсменов в международных спортивных соревнованиях.

7 февраля мэр Парижа назвала участие россиян в Олимпиаде "непристойным".

10 февраля президент Владимир Зеленский ответил на предложение МОК предоставить россиянам право участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

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Мілана Головань

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